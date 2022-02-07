اعتقال قيادي بارز بلجنة التمكين المجمدة كان مختفياً في منزل قيادية بحزب الأمة





ألقت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية عروة الصادق المقرر السابق للجنة التمكين المجمدة وتم العثور علي عروة الصادق صباح اليوم مختفياً في منزل قيادية تاريخية بحزب الأمة القومي .

وكان الصادق مختفياً عن الأنظار منذ قرارات 25 أكتوبر 2021 حيث كان مطلوباً للتحقيق في بلاغ بإساءة المؤسسات العسكرية وقال مصدر مأذون إن اعتقال عروة الصادق يأتي ضمن حملة ملاحقة قيادات لجنة التمكين بعد كشف تجاوزاتهم خلال فترة إدارتهم لجنة إزالة التمكين المجمدة .

الخرطوم : مصادر