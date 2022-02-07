بعد طرحهما في المملكة.. مقارنة بين هاتفي HUAWEI P50 Pro وHUAWEI P50 Pocket





أقامت مجموعة “هواوي” الصينية، في الأسبوع الماضي، حفلاً إقليمياً في الرياض لإطلاق هاتفين جديدين، وهما”HUAWEI P50 Pro”، و”HUAWEI P50 Pocket “. وفي السطور التالية سنستعرض مواصفات الهاتفين وأبرز ما يميز كلا منهما:

هاتف “HUAWEI P50 Pro”

معلومات عامة

أوضحت الشركة أبعاد الهاتف ووزنه حيث بلغ الارتفاع 158.8 مم، والعرض 72.8 مم، والسماكة 8.5 مم، أما الوزن 195 جم شاملاً البطارية، ويأتي الهاتف بألوان ذهبي أسود، أو ذهبي كاكاو. أما شاشة الهاتف فهي تأتي بمقاس 6.6 بوصات، ونوعها OLED، والدقة 2700×1228 بكسل، كما منحت الشركة هاتفها معالج Snapdragon 888 4G، في حين بلغت سعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت.

الكاميرا الخلفية

يمتلك الهاتف مصباحا خلفيا: فلاش LED، وكاميرا True-Chroma بدقة 50 ميغا بكسل، ألوان، عدسة f/1.8 واسعة، OIS، وكاميرا True-Chroma بدقة 40 ميغا بكسل، أحادية، عدسة f/1.6 واسعة، كاميرا بزاوية عريضة فائقة بدقة 13 ميغا بكسل، عدسة f/2.2 واسعة، وكاميرا Telephoto بدقة 64 ميغا بكسل، عدسة f/3.5 واسعة، OIS.

وبلغت دقة الصورة 8192×6144 بكسل، وقد تختلف دقة الصورة الفعلية تبعًا لوضع التصوير، في حين تصل دقة الفيديو إلى 3840×2160 بكسل، وتدعم فيديو بحركة فائقة البطء بدقة 1080 بكسل لكل 960 إطارًا في الثانية.

وتعدد وضع التصوير بالكاميرا الخلفية وبها عرض سينمائي بالذكاء الاصطناعي، مُنشئ القصص، تكبير/تصغير صوتي، دقة عالية، تصوير زمني، عدسة بزاوية عريضة فائقة، عدسة واسعة، فيديو بعرض مزدوج، ليلي، ماكرو، بورتريه، احترافي، الحركة البطيئة، تصوير بانوراما، أحادي اللون، تصوير الإضاءة، تصفية، الملصقات، تصوير المستندات، التصوير الذكي، صورة حية، لقطة سريعة، تركيز تنبؤي رباعي الأبعاد، تصوير الوجوه المبتسمة، التحكم الصوتي، مؤقت، تصوير متتابع.

الكاميرا الأمامية

يحتوي الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 13 ميغا بكسل، زاوية عريضة، f/2.4، تركيز تلقائي، ودقة الصورة تصل إلى 4160×3120 بكسل، ودقة الفيديو تصل إلى 3840×2160 بكسل، كما تدعم فيديو بحركة فائقة البطء بدقة 1080 بكسل لكل 240 إطارًا في الثانية.

أما وضع التصوير بالكاميرا الأمامية فيشمل صورة ذاتية بالحركة البطيئة، مجال رؤية ذكي، تتبع ذكي للعين، بورتريه، بانوراما، الواقع المعزز، تصوير زمني، صورة متحركة، تصفية، الملصقات، تصوير الوجوه المبتسمة، عكس الصورة، التحكم الصوتي، مؤقت

البطارية والشبكة والاتصال

يمتلك الهاتف بطارية 4,360 ملي أمبير/ساعة، ويدعم الهاتف تقنية الشحن الفائق بقدرة 66 واط بحدٍ أقصى، ويلزم توفر كابل الشحن والشاحن اللذَين يدعمان الشحن الفائق، كما يدعم الشحن الفائق اللاسلكي بقدرة 50 واط بحد أقصى، الشواحن اللاسلكية تباع بشكل منفصل. ويأتي الهاتف الجديد بطرازين الأول منه ببطاقة SIM واحدة، والثاني ببطاقتي SIM، ويدعم شبكات الهواتف من الجيل الثاني والثالث والرابع، كما يتيح الهاتف اتصال البلوتوث 5.2، دعم BLE، وSBC، وAAC، وLDAC. كما يوجد به منفذ كابل البيانات من نوع USB Type-C‏، USB 3.1 من الجيل الأول، ويجب استخدام هذه الميزة مع كابل USB يدعم هذه الميزة، كما يحتوي الهاتف على مقبس سماعة من النوع USB Type-C.

أشياء ستجدها في علبة الهاتف

إذا أقدمت على شراء هذا الهاتف فستجد في العلبة عددا من الأشياء وهي هاتف وبطارية مدمجة، شاحن، وكابل USB Type-C ، وغطاء شفاف ومرن، ودليل تشغيل سريع، وأداة إخراج، وبطاقة ضمان حسب السوق، وقد تختلف محتويات هذه العلبة باختلاف سوق البيع .

هاتف “HUAWEI P50 Pocket “

معلومات عامة

يعد الهاتف قابلا للطي من الجيل التالي للهواتف الذكية من هواوي، ويعمل بنظام التشغيل EMUI 12، ويأتي باللون الأبيض أو اللون الذهبي للإصدار المميز، ويبلغ ارتفاعه 170 مم مطويا و87.3 مم، والعرض75.5 مم، والسماكة 7.2 مم مطويا و15.2 مم، أما الوزن فيبلغ 190 جم شاملاً البطارية. ويبلغ مقاس الشاشة الأساسية 6.9 بوصة وشاشة الغطاء 1.04 بوصة، ونوعها OLED، في حين تصل الدقة في الشاشة الأساسية FHD+‎،‏ 2790 × 1188 بكسل، في حين تبلغ الدقة في شاشة الغطاء 340 × 340 بكسل. وينتمي معالج الهاتف إلي Snapdragon 888 من الجيل الرابع، ثماني النواة، فضلا عن احتوائه على وحدة معالجة الرسوميات Adreno 660، في حين تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت + ذاكرة القراءة فقط 256 غيغابايت، أما في الإصدار المميز فتصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 غيغابايت + ذاكرة القراءة فقط 512 غيغابايت

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