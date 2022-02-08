



كشف وجدي صالح بأن المسؤول عن العربات المستردة – بلجنة إزالة التمكين المجمدة – عقيد بالإستخبارات، وإن كان ذلك فيجب وضع هذا العقيد في دائرة المساءلة والمحاسبة ..

:: ومن حديث وجدي أيضاً، ما يلي : ( سبائك الذهب التي وُجدت بطرف أحد العاملين بلجنة إزالة التمكين تخص متهم هارب و هو عضو بالمؤتمر الوطني، وقد تم تدوين بلاغ في يومية التحري، وتسليم السبائك للمدير المالي للجنة كـأمانات) .

:: وما لم يكن قد تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون الشرطة لسنة 2008، دون علم الناس والحكومة، فأن معروضات أي بلاغ يجب ان تُحفظ في خِزن ومخازن المعروضات التابعة لأقسام الشرطة، وليس في منازل الناس أو أي مكان آخر ..!!.

:: وعليه، فان تبرير وجدي غير قانوني وغير منطقي .. ولا يختلف عن تبرير لص تسلل الى مزرعة دواجن ليسرق، ثم تفاجأ بحارس المزرعة الذي باغته سائلاً : ( يا زول بتعمل شنو هنا؟)، فرد مرتبكاً : ( لا لا مافي حاجة، بس جيت أسال الدجاج من سعر البيض) ..!!

▪︎ الطاهر ساتي ▪︎