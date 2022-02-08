تنابذ بين كيم كارداشيان و”ويست” بسبب حساب في “تيك توك”





هاجمت نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” زوجها السابق كانيه ويست بسبب انتقاداته المستمرة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت كيم بيانا عبر حسابها الخاص على “انستغرام” قالت فيه: “أنا انتقد زوجي السابق لمهاجمتي، إن حساب ابنتي خاضع للرقابة والإشراف وهو يجلب السعادة لها”.

وتابعت كيم: “إن حاجة كانيه ويست المستمرة لمهاجمتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقابلات هي أكثر ضرراً على ابنتنا نورث من “تيك توك”.

وأضافت: “بصفتي والدتها فإنني أبذل كل ما أستطيع لحمايتها والسماح لها بالتعبير عن رأيها في نفس الوقت وإبداعها الذي ترغب فيه مع إشراف الكبار”.

وكان ويست قد هاجم كارداشيان، وذلك بعدما أنشأت حساب لابنتها البالغة من العمر ثمانية أعوام على “تيك توك”.

صحيفة البيان