الكشف عن تخلف (11) سفيراً بالخارج رغم إخطارهم بالعودة إلى الخرطوم





كشف مصادر عليمة، أن وزارة الخارجية بصدد ترشيح سفراء للبعثات التي تمت إعادة رؤسائها إلى المركز، في وقت أكدت المصادر عدم عودة أيٍّ من السفراء الذين تم إخطارهم للوزارة والبالغ عددهم (11) سفيراً.

وأشارت المصادر لـ(الصيحة)، إلى أن بعضهم ربما آثر عدم العودة بسبب وصوله لسن التقاعد، وقالت إن الوزارة بصدد ترشيح بدلائهم، غير أن توقيت الترشيح لم يُحدد بعد.

يُذكر أنّ قرارات صدرت من القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء عدد من السفراء والدبلوماسيين الذين أبدوا اعتراضاً على إجراءات 25 أكتوبر الماضي، غير أن القرار عُدِّل لاحقاً بإعادتهم لرئاسة وزارة الخارجية.

الخرطوم– مريم أبشر

صحيفة الصيحة