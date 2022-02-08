أوسكار 2022.. “نتفليكس” تحصد 12 ترشيحاً وويل سميث لأحسن ممثل





حازت منصة “نتفليكس” الأمريكية الرقمية، اليوم الثلاثاء، أعلى عدد من ترشيحات الحفل الـ94 لجوائز أوسكار ‏السينمائية.‏

وقاد فيلم “قوة الكلب” من إنتاج “نتفليكس” الترشيحات بـ12 ترشيحاً، من أبرزها جائزة أفضل فيلم.

ومن أبرز الأفلام العشرة المنافسة على جائزة “أفضل فيلم”: “الملك ريتشارد” و”قصة الحي الغربي” و”بلفاست” و”كودا” و”دون”، إضافة إلى “لا تنظر لأعلى” من إنتاج “نتفليكس” وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس.

وفي فئة “أفضل ممثلة رئيسية”، تنافس الممثلات جيسيكا شاستين عن فيلم “عيون تامي فاي”، وأوليفيا كولمان عن فيلم “الابنة المفقودة”، والإسبانية بينيلوبي كروز عن فيلم “الأمهات الموازية”، والأسترالية نيكول كيدمان عن فيلم “كونك من الريكاردوس”، وكريستين ستيوارت عن تجسيدها دور الأميرة البريطانية الراحلة ديانا في “سبنسر”.

أما الممثلون المرشحون لجائزة “أفضل ممثل رئيسي” فهم ويل سميث عن تجسيده دور والد نجمة التنس الأمريكية، سيرينا وليامز، في فيلم “الملك ريتشارد”، والإسباني خافيير بارديم عن فيلم “كونك من الريكاردوس”، وبينديكت كومبرباتش عن فيلم “قوة الكلب”، وأندرو غارفيلد عن فيلم “تيك.. بووم، تيك”، ودينزل واشنطن عن فيلم “مأساة ماكبث”.

والممثلات المرشحات لجائزة “أفضل ممثلة مساعدة” هن: جيسي باكلي عن فيلم “الابنة المفقودة”، وأريانا ديبوز عن “قصة الجانب الغربي”، والبريطانية جودي دينش عن “بلفاست”، والأمريكية كيرستن دانست عن “قوة الكلب”، وأونجانو إليس” عن “الملك ريتشارد”.

أما الممثلون المرشحون لجائزة “أفضل ممثل مساعد” فهم سياران هيندز عن “بلفاست”، وتروي كوتسور عن “كودا”، وكودي سميت ماكفي عن “قوة الكلب”، وجيسي بليمونز عن “قوة الكلب”، وجي كي سيمونز عن فيلم “كونك من الريكاردوس”.

ومن أبرز المخرجين المنافسين على جائزة أوسكار “أفضل مخرج”: ستيفن سبيلبرغ عن “قصة الحي الغربي”، وجاين كامبيون عن “قوة الكلب”، وكينيث برانا عن “بلفاست”.

ونالت المغنية الأمريكية، بيلي أيليش، ترشيحاً لجائزة “أفضل أغنية” عن فيلم “لا وقت للموت”، أحدث أفلام العميل السري البريطاني، “جيمس بوند”.

وسيقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94، في 27 مارس المقبل، في مكانه المعتاد، مسرح دولبي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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