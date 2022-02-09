شاهد بالصور: نيولوك جديد للفنانة جواهر خلال إحيائها حفل عيد ميلاد يثير الدهشة بمنصات التواصل





ظهرت الفنانة السودانية جواهر نجمة الكليب المعروف لأغنية “على الكورنيش” بعد غياب عن الساحة وهي تحي حفلاً بمناسبة عيد ميلاد إبنة الفنان المصري الشهير طلعت زكريا.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد طلت جواهر بنيولوك مختلف وجديد هذه المرة جعلها تبدو أكثر تميزاً عن قبل.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي إبدو الدهشة من الاستايل الذي ظهرت به جواهر حيث حاولت تغيير لون بشرتها السمراء وشعرها ولكن من الملاحظ أن لونها لم يكن موحداً بعض الشئ الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل يكثرون من التعليقات.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)