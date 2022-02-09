السودان.. جدول التظاهرات يربك محاكمة البشير





أحدث جدول التظاهرات (ربكة) داخل قاعة المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه في قضية الانقلاب على السلطة في العام 1989. وأثار تحديد موعد الجلسات المقبلة جدالاً بين المحكمة وهيئتي الاتهام والدفاع بسبب تزامن بعض الجلسات مع جدولة التظاهرات المطالبة بالحكم المدني المحدد لشهر فبراير من قبل لجان المقاومة.

واستشار رئيس المحكمة القاضي حسين الجاك خلال جلسة المحكمة أمس، هيئتي الدفاع والاتهام، حول موعد الجلسة المقبلة التي اقترح أن تكون في موعدها المحدد سلفاً الثلاثاء المقبل، غير أن أحد ممثلي الاتهام طلب من المحكمة تحديد الجلسة بعد معرفة جدول التظاهرات، واستدرك القاضي بالقول: «هذه مشكلة»، فيما أكد آخر من هيئة الدفاع أن الثلاثاء يتزامن مع موعد التظاهرات.

وبعد جدل استمر لبعض الوقت حسم قاضي المحكمة الأمر، بتأكيده أن رئاسة المحكمة ستقوم بإخطار هيئتي الدفاع والاتهام قبيل الجلسة حال تزامنت مع التظاهرات المعلنة، وحدد الثلاثاء المقبل، الخامس عشر من الشهر الجاري موعداً لمواصلة إجراءات المحاكمة، التي تأجلت بسبب غياب بعض المتهمين وبضمنهم المتهم الأساسي الرئيس المعزول عمر البشير، لإصابتهم بفيروس كورونا.

ورفضت المحكمة طلباً سبق وأن تقدمت به هيئة الدفاع متعلق بإطلاق سراح المتهمين بالضمانة، وأكدت الإبقاء عليهم في الحبس، ما دعا هيئة الدفاع لتجديد الطلب مرة أخرى، وسببت ذلك أن المتهمين قضوا حوالي عامين في انتظار المحاكمة وثلاثة أعوام في الحبس التحفظي، وأكدت أن ذلك أوقع ضرراً بالغاً بالمتهمين، لا سيما وأن معظم المتهمين تجاوز سن السبعين.

30 يونيو

وتنظر محكمة في الخرطوم لحوالي عامين في قضية تدبير وتنفيذ الانقلاب على السلطة في الثلاثين من يونيو من العام 1989 التي تصل العقوبة فيها حد الإعدام، ويعد الرئيس المعزول عمر البشير أبرز المتهمين، بالإضافة إلى عدد من قيادات حكمه.

صحيفة البيان