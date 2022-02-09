تسييرية نظافة الخرطوم: دعم الحكومة والمنظمات لا يغطي الـ 1%





قلل رئيس اللجنة التسييرية لنظافة ولاية الخرطوم قرشي بشير من الدعم الحكومي والمنظمات، وقال :” لا يغطي 1% من منصرفات التسيير”، وأضاف الأمر يقتضي حل جذري خاصة في غياب الدعم المباشر ، وذلك بزيادة رسوم التحصيل، مؤكداً أن الزيادات فرضها ارتفاع أسعار الوقود، وضعف مرتبات العمال والصيانات الدورية للعربات.

وقال بشير إن استحقاقات العمال (ضعيفة) مقابل ما يقومون به من عمل لنظافة العاصمة، وكشف أن مرتب عامل النظافة (6) ألف جنيه وإذا أضيف إليه الحافز الشهري لا يتجاوز (15) ألف جنيهاً كما أن غالب العمال من كبار السن.

الخرطوم: مآب اميرغني

صحيفة الجريدة