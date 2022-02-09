اساتذه الجامعات: الإضراب مستمر حتى تنفيذ المطالب





شددت لجنه أساتذة الجامعات على أن الاضراب مستمر ولا حياد عنه حتى تنفيذ المطالب. وأشارت إلى تسليم مذكرة تفصيلية الأحد الماضي تحوي كافة المطالب، لافتة إلى تفهم وزير التعليم العالي للقضية وابعادها مبشرة الأساتذة بانها في طريقها للحل.

في وقت التقى ممثلو لجنة أساتذة الجامعات السودانية أمس وزير التعليم العالي، لبحث الوضع وتداعياته على استقرار الدراسة الجامعية وقالت اللجنة في بيان تحصلت الجريدة على نسخة منه إن الوزير وعد ببذل قصارى جهده لتحقيق مطالب الأساتذة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة