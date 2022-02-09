270 ناظر وعمدة يطالبون اسرة الشهيد أحمد الخير بالعفو عن القتلة





قال ممثل أُسرة الشهيد أحمد الخير، سعد الخير لـ(الجريدة) إنهم متمسكون بالقصاص من قتلة شقيقه ، منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة خشم القربة. جاء ذلك عقب زيارة وفد منظمة (الاصلاح والمساعي الحميدة) الذي يضم (270) ناظر وعمدة بقيادة معتمد محلية شندي سابقًا اللواء معاش ميرغني عكود الاثنين الماضي، الى قرية الكتياب بولاية نهر النيل طالبين الصلح والعفو عن قتلة الشهيد أحمد الخير. وردت العشيرة بأن الأمر بيد الأسرة الصغيرة بخشم القربة، وعلى رأسها سعد الخير شقيق القتيل وممثل أولياء الدم.

وأيدت المحكمة العليا حكماً قضائياً في نهاية ديسمبر 2019 ، بإعدام 29 من أفراد جهاز أمن نظام الانقاذ المعزول، بعد إدانتهم في اتهامات بتعذيب وقتل المعلم أحمد الخير بعد اعتقاله في نهاية يناير 2019 على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بنظام البشير في ابريل 2019 ولايزال حكم المحكمة العليا في انتظار تشكيل المحكمة الدستورية آخر مراحل التقاضي.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة