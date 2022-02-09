مدير المحاجر يشدد على رقابة الحيوانات العابرة للحدود





أكد دكتور علي آدم مدير المحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية على أهمية تقديم خدمات لأسواق المواشي من رعاية بيطرية ومياه وأعلاف.

وشدد خلال زيارته لسوق المواشي بكسلا على الرقابة للحيوانات العابرة للحدود تفادياً لدخول الأمراض، مؤكداً إن زيارتهم للسوق تهدف الى الوقوف على الوضع والمشاكل ومعالجتها.

من جهة أخرى إستعرض مدير معمل كسلا د. آدم احمد آدم خلال زيارة وفد وزارة الثروة الحيوانية والسمكية للمعمل سير العمل بالمعمل والتحديات التى تواجهه، مشيراً إلي أهمية وجود وحدة فحص الصادر وتدريب الكوادر داخلياً وخارجياً وزيادة الكوادر وتوفير وسائل الحركة والمعينات البحثية.

ووصف مدير المحاجر وصحة اللحوم د. على آدم سير العمل بأنه مميز ومرتب وقال نأمل مزيداً من التطوير.

وقال د. على عبد الغني القدال مدير المعمل المركزي للبحوث البيطرية إن معمل كسلا مهيأ لتشخيص الأمراض الحيوانية للصادر، مؤكداً تذليل العقبات ليؤدي المعمل دوره.

من جهتها قالت د. منار محمود مدير الإدارة العامة بالثروة الحيوانية بكسلا لقد قمنا بزيارة لسوق المواشي والمعمل والمحجر بكسلا بمعية الوفد الاتحادي لتلمس القضايا والتحديات التي تواجه المنتجين والمربين والتي منها وجود فجوة في الأعلاف وتأهيل البني التحتيه للسوق، واعربت عن املها بأن يكون محجر كسلا المحجر الاخير والنهائي للصادر.

وأوضح دكتور هشام إبراهيم مدير محجر كسلا بالإنابة أن المحجر به حظائر للضأن والماعز والأبقار وثلاث آبار للمياه وأربعة صهاريج، مؤكداً ضرورة إكمال بعض الإحتياجات للمحجر ليكون محجرا نهائيا للصادر لقربه من موانيء البحر الأحمر.

سونا