الثروة الحيوانية : إيقاف صادر “الهجن” قرار سيادي أصدره المجلس العسكري السابق





قال وزير الثروة الحيوانية، حافظ عبد النبي، إن تصدير “الهجن” يعد قضية سيادية، إذ تم إيقافه بقرار من المجلس العسكري عام 2019 .

وكشف الوزير عن تشكيل لجنة مختصة لتعرض قراراتها على مجلسي السيادة والوزراء .

وأعرب عن أمله في الوصول إلى حل لأن الهجن تجلب عملة حرة للبلاد.

وبشأن صادرات الثروة الحويانية، قال الوزير، لدى لقائه مصدري الماشية بولاية كسلا، إن هناك إجراءات فنية وبرتوكولات تتجدد كل عام بين السودان والسعودية، مؤكداً انسياب صادر المواشي الحية .

وأكد الوزير الالتزام بتوفير الخدمات البيطرية بمناطق الرعي، وتأهيل البنى التحتية للمحاجر والمسالخ، بجانب إنشاء مسالخ حديثة للاستفادة من القيمة المضافة، مؤكداً الشراكات مع القطاع الخاص لتنمية وتطوير القطاع.