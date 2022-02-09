ضبط شبكة تنشط في طباعة وتوزيع العملة المزيفة بالخرطوم





تمكنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية من ضبط شبكة تنشط في تزييف وتوزيع العملات، مكونة من شخصين، واتخذت في مواجهتهم إجراءات قانونية.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن العملية أسفرت عن ضبط مبلغ (75000) جنيه سوداني فئة الخمسمائة جنيه، بالإضافة لـ(150000) ورقة فئة الخمسمائة مزيفة، و(طابعة حديثة، لابتوب حديث، سن فيل، هارديسك، ٢ فتيل عطور، كمية من الأقلام مختلفة الألوان، مقص أسود كبير، (٥) مشارط ورق، (٢) مسطرة كبيرة، (6) أحبار بألوان مختلفة، (4) كريستال بها أحبار ملونة، بالإضافة لمبالغ مالية مزيفة تقدر قيمتها بمبلغ (45000) جنيه فئة الخمسمائة جنيه، بجانب (500) ورقة فئة المائة جنيه.

وبحسب الوكالة تمت العملية عقب توفر معلومات عن نشاط شبكة في توزيع العملات المزيفة، حيث قادت التحقيقات لضبط عناصر الجريمة، عقب صدور أوامر قبض وتفتيش.

صحيفة السوداني