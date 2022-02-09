دراسة: القهوة تقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40%





كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة باستمرار لديهم خطر أقل بنسبة 40% للإصابة بسرطان الكبد مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون مشروب القهوة.

ونشر موقع medikforum، المتخصص بالأخبار الطبية، دراسة جديدة مرتبطة ببيانات حول كميات تناول القهوة ونسبة استهلاكها اليومي من قبل الأشخاص.

وأظهرت البيانات المنشورة أن تناول مشروب القهوة (كوبان إلى ثلاثة أكواب في اليوم) له تأثير قوي على إصابة الشخص بسرطان الكبد، حيث لاحظ الباحثون أن الجرعات الزائدة من مشروب القهوة أكثر فاعلية من الجانب الوقائي، وبالتالي تقلل احتمال الإصابة بسرطان الكبد.

وبحسب الخبراء، تحتوي القهوة على مواد كيميائية مضادة للأكسدة يمكنها مقاومة الالتهاب في الكبد وتحميها من الأعراض الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

العربية نت