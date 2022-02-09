بعد إعلان ارتباطها والزجّ باسم تامر حسني… حذف تصريحات جليلة المثيرة للجدل.. وهكذا رد الأخير عليها





بعد إعلان خطوبتها وظهورها بصور من داخل مكتب النجم المصري تامر حسني، أثارت البلوغر جليلة ضجة كبيرة حول علاقتها بتامر وحياتها الشخصية.

وإزاء الضجة الحاصلة، حلّت الشابة المثيرة للجدل ضيفةً على برنامج “et بالعربي” وقالت في بداية اللقاء الذي تم حذفه من السوشيال ميديا الخاص بالبرنامج لأسباب لم تُكشف: “أعلنت اني ارتبطت بس أنا ما أعلنت إني تزوجت أو خطبت بل نشرت مقطع الفيديو واستعرضت الخاتم فقط ولم أتوقع ردود الفعل اللي حصلت”.

وكشفت جليلة أن الخاتم المميز يبلغ سعره حوالى 12 ألف دولار، لافتةً الى أن هوية عريسها “ستصدم البعض وستفاجئ البعض الآخر”، كاشفةً عن موعد خطوبتها والمقرر إقامتها بعد عيد الفطر المقبل.

ولدى سؤالها عن حقيقة عودتها الى الفنان المصري، لم تنفِ او تؤكد، واكتفت بالقول: “ممكن”.

وحول سبب استخدامها لأغاني تامر حسني في المقطع المصوّر، قالت: “أنا بحبه، بحب أغانيه كتير وبحب اسمع له وتربيت على أغانيه”.

وكانت البلوغر المغربية قد أثارت جدلا واسعاً بين متابعيها بعد إعلان خبر خطوبتها على أنغام أغنية “عمري ابتدى” لتامر حسني من خلال مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق “إنستغرام” واستعرضت فيه خاتم الخطوبة الثمين من دون أن تكشف هوية العريس.

من جانبه نشر تامر حسني لحظة رومانسية تجمعه بزوجته النجمة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، وذلك أثناء تواجد الثنائي في دبي.

وشارك حسني صورةً له عبر خاصية ”الستوري“ بحسابه على إنستغرام، وهو يحتضن زوجته أمام برج خليفة فيما تحمل الأخيرة عددا من البلالين، معلقا عليها باللغة الإنجليزية: ”مع زوجتي الحبيبة“.

كما شاركت بسمة بوسيل التي كانت ترتدي اللون الأسود، الصورة نفسها، دون أن تعلق عليها.

وعلى الرغم من أنه لم يُعرف السبب الذي جعلهما يحملان البلالين؛ لكن الأمر بدا وكأنهما يحتفلان بمناسبةٍ ما، إلا أن بعض الجمهور أشار إلى أن تامر حسني يرد بهذه الصورة على البلوغر المغربية جليلة، بعدما ألمحت الأخيرة إلى وجود علاقةٍ بينهما.

مزمز