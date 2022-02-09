شيرين تخرج عن صمتها.. وتنفي عودتها لحسام حبيب





وأكدت في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، مشيرة إلى أنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة.

أي خبر يخص حياتها

كما أكدت أنها الوحيدة التي تملك حق الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، مطالبة جمهورها بعدم الالتفات لهذه الأخبار ومؤكدة أن همها الحالي هو إسعاد محبيها بالجديد من الأغاني.

أتت هذه التغريدة بعد أن فجر منظّم الحفلات المصري، يوسف دندش، صباح اليوم، مفاجأة معلناً عودة الفنانة المصرية إلى طليقها،

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية كانت انفصلت رسميا عن زوجها في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات، ما أثار جدلا واسعا في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شيرين حينها عن شروط العودة إلى حسام: “تتطلب معجزة”، نافية ما نُشر على لسان والده عن وجود مفاوضات للعودة، ووصفته بالكذب والافتراء.

كما اعترفت أنها ما زالت تحبه، مشددة على ذلك في مقابلة مع عمرو أديب، قائلة: “لسه بحبه”. لكنها أردفت أنه منذ البداية كانت ترى أن هذا الزواج غير مناسب، وذلك بسبب وجود فارق سنة واحدة بينهما، معتبرة أنه لا بد أن يكبر الرجل المرأة خمس سنوات على الأقل

يذكر أن شيرين أثارت ضجة بعدما ظهرت حليقة الرأس في حفل أحيته في أبوظبي بعد أيام قليلة من إعلان انفصالها، وقالت لجمهورها: “هتقبلوني بالشكل ده؟ أنا كده فُقْت”، مضيفة : “خلاص بقيت سينغل (عازبة)”.

فيما تفاعل الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي مع اللوك الجديد الذي ظهرت فيه النجمة المصرية، ودعموها بقوة في أزمتها.

وبررت الفنانة تصرفها حينذاك بأنها كانت تعاقب نفسها، لأنها أخطأت بحق نفسها كثيراً. كما أشارت إلى أنها بحاجة لأن يحتويها الجمهور لا أن ينتقدها، خاصة أنها تعمل في ظل ما تعانيه من ظروف

العربية نت