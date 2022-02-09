



#عجائب_الزمن_القحتي

تظاهرات الميتافيرس

الناشطون القحتيون غاضبون على قناة الجزيرة مباشر ويشنون عليها هجوما غير مسبوق رغم إنها متهمة من خصومهم بشواهد عديدة بالإنحياز للقحتيين والغضب سببه أن تغطية الجزيرة مباشر المستمرة لتظاهرة ٧ فبراير و التي جرى ترويج ضخم لها قد كشفت أن ما سمي بمليونية لا تعدو المئات من الناشطين وهذا هو سبب الغضب العارم على النيران الصديقة من الجزيرة … لكن ليس لكاميرا الجزيرة ولا كاميرات الهواتف ما يمكن أن تفعله لتكثر عدد الناشطين في عيون

المشاهدين لكن يمكن للناشطين أن ينتقلوا بتظاهراتهم لعالم الميتافيرس الذي بات عالما بديلا لكل من يريد أن يحقق في العالم الإفتراضي ما لا يستطيع تحقيقه في عالم الواقع الماثل إلى درجة أن الملايين من الناس صاروا يشترون الأراضي والعقارات ويحتازون المزارع والمصانع في الميتافيرس بل أن بعض النساء أدعين أنه يجري التحرش بهن في الميتافيرس وقالت واحدة إنها قد تم إغتصابها في الميتافيرس. عليكم يا شباب بالميتافيرس فهنالك فقط سيكون بالأمكان تسيير مليونيات حقيقية وهنالك يمكن دحر الفلول وهزيمة العسكر…. ولا نامت أعين الجبناء.

أمين حسن عمر