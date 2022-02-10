التجارة تطرح (١٠) سلع استهلاكية بتخفيض (٣٠٪) عبر مراكز بمحليات الخرطوم





أعلنت شركة البحر الأحمر للملاحة إحدى شركات وزارة التجارة الاتحادية عن طرح سلة من السلع الاستراتيجية الاستهلاكية بأسعار اقل من المعروض فى الاسواق بنسبة ٣٠% للحد من الغلاء وتشمل ١٠ سلع عبر منافذ تقوم ولاية الخرطوم بتحديدها فى محليات الولاية.

جاء ذلك خلال اجتماع والي الخرطوم المكلف الطيب الشيخ أمس مع الشركة. وقال مدير شركة البحر الأحمر للملاحة والخدمات د: ياسر موسى إن أهم السلع تتمثل في السكر والزيت والدقيق بالإضافة العدس والأرز وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطن بصورة يومية.

وقدمت مشاريع نموذجية لدعم سياسة الدولة الرامية لتخفيف أعباء المعيشة مؤكداً دعم حكومة الولاية للمبادرات الناجحة التي تساهم في توفير قوت الناس عبر المنافذ الرسمية بالمحليات مشددا على أهمية وضع خطط لضمان استمرار نجاح تدفق السلع في المواقع التي يتم الاتفاق عليها عبر القنوات المختصة بالولاية وأشار الوالي إلى أن الولاية دخلت في عدد من الشراكات لاستدامة السلع عبر منافذ البيع المخفض لكنها لم تدم طويلا وتوقفت في نهاية المطاف .

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة