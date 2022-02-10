الحزب الشيوعي: (ترس الشمال) كشف أن السلع يتم تهريبها تحت حراسة الدولة





شدّد عضو اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي صدقي كبلو، على ضرورة اتخاذ إجراءات للسيطرة على الموارد التي يتم تهريبها عبر المعابر، والتحقيق الفوري والاسراع بايقاف التهريب، واخضاع جميع الصادرات إلى مصر، لذات الشروط التي يخضع لها صادر بورتسودان، واشار كبلو خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب أمس إلى أن (تروس الشمال) كشفت السلع التي يتم تهريبها وأنها لا تخرج بأوراق رسمية، لجهة أن التهريب يتم تحت حراسة الدولة، وقال: ” نحن نطالب بحقوقنا فقط ويجب ان يكون الحساب بالدولار “وقطع: الوضع الاقتصادي الراهن امتداد لسياسات صندوق النقد الدولي، وأكد ان الحكومة تمضي نحو ذات السياسات التي افقرت البلاد، ولفت بأن كل ما وعد به السودان من دعم مالي لن يتحقق بسبب الانقلاب بصرف النظر عن أن الدعم حقيقي أم لا، مؤكداً أن الحكومة ما تزال ترفع الدعم في ظل عدم وجود دعم دولي، واعتبر أن ذلك ليس امراً غريباً عليها، ودمغ كبلو بأن الوعود الخارجية بتقديم الدعم بأنها احد مسببات الانقلاب، بسبب أن السلطة الانقلابية كانت ترغب بالحصول عليها لكنها تفاجأت، منوهاً إلى ان الهدف من الدعم تهيئة السودان لاستثمارات ضخمة فقط.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة