الهلال يختتم تحضيراته لصن داونز





يضع فريق الكرة الأول بنادي الهلال في السادسة من مساء اليوم لمساته الأخيرة لمباراة الغد أمام صن داونز الجنوب أفريقي.. وكان الهلال قد خلد للراحة السلبية أمس الأول وعاد الفريق إلى التدريبات صباح أمس الأربعاء قبل أن تشد البعثة الرحال عصراً إلى مدينة راستنبرج التي سَتحتضن مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي المقررة غداً الجمعة في دورى المجموعات الأفريقي.

ووقف محمد العليقي نائب رئيس لجنة التطبيع ورئيس بعثة الهلال إلى جنوب أفريقيا على تجربة كيب تاون الجنوب أفريقي الأخيرة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى النادي وعقد من خلالها جلسة مع جون – كومتيس رئيس النادي الذي أعرب عن سعادته بالزيارة، وأمّن على ضرورة تفعيل سبل التعاون بين الناديين، كما تقدّم بالدعوة للأزرق للمشاركة في دورة ودية خواتيم العام الجاري بمشاركة بايرن ليفركوزن الألماني.

صحيفة الصيحة