الهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع إنخفاض درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمي فى معظم أنحاء البلاد وأمطار خفيفة متوقعة فى ولاية البحر الأحمر.

وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل شمال وشمال غرب البلاد .

ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل من حلفا الجديدة والقضارف وسنار والفاشر و كوستي وام البنين وابو نعامة والدمازين وزالنجي .

وستنشط حركة الرياح فى وادي حلفا وبورتسودان وشلاتين والخرطوم وكسلا والدويم وودمدني والجنينة وكادوقلي ورشاد والضعين وبابنوسة والنهود ونيالا وتتعرض كل من أبوحمد ودنقلا وكريمة وشندي وعطبرة والأبيض لأتربة مثارة وستشهد حلايب أمطارا نهارية.

سونا