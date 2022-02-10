حسن إسماعيل.. فولكر لقحط: (آه وين يا) !!





قحط العرجاء ( أم تلاتة كرعين) صرخت أنها لن تفاوض العساكر ولن تتحاور معهم …ثم ماصدقت ان فولكر أطلق مبادرته …ففعلت مثل مافعلت المرأة فى الطرفة الشهيرة ( وادينى وين ياسيدى الحسن ) وكانت المرأة التى طلقها زوجها ترفع يداها وتدعو السيد الحسن لكى يعيدها لزوجها …ثم بعد دعوتها رفعت بقجتها فى رأسها وصوبت نحو بيت زوجها وهى تردد باستهبال ..ياسيدى الحسن سايقنى وين ؟

المهم

ـ قحط العرجاء بدأت التفاوض مع العساكر عبر فولكر ولكنها حاولت أن تتذاكى فرفعت سقف المطالب ..مجلس سيادة مدنى كامل ومجلس وزراء من كفاءات قحطية ( كدى ) !!

ـ فولكر سيقرأ المقترح ويبتسم ويقول ساخرا :- ( آه وين يا ؟) إنتو قايلين روحكم فى ميدان الإعتصام عايزين تسوقونى بالخلا) ؟؟

ـ’محن !!

حسن إسماعيل