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حسن إسماعيل.. فولكر لقحط: (آه وين يا) !!
قحط العرجاء ( أم تلاتة كرعين) صرخت أنها لن تفاوض العساكر ولن تتحاور معهم …ثم ماصدقت ان فولكر أطلق مبادرته …ففعلت مثل مافعلت المرأة فى الطرفة الشهيرة ( وادينى وين ياسيدى الحسن ) وكانت المرأة التى طلقها زوجها ترفع يداها وتدعو السيد الحسن لكى يعيدها لزوجها …ثم بعد دعوتها رفعت بقجتها فى رأسها وصوبت نحو بيت زوجها وهى تردد باستهبال ..ياسيدى الحسن سايقنى وين ؟
المهم
ـ قحط العرجاء بدأت التفاوض مع العساكر عبر فولكر ولكنها حاولت أن تتذاكى فرفعت سقف المطالب ..مجلس سيادة مدنى كامل ومجلس وزراء من كفاءات قحطية ( كدى ) !!
ـ فولكر سيقرأ المقترح ويبتسم ويقول ساخرا :- ( آه وين يا ؟) إنتو قايلين روحكم فى ميدان الإعتصام عايزين تسوقونى بالخلا) ؟؟
ـ’محن !!
حسن إسماعيل
5 تعليقات
قحط اشبه بالحرامي الذي دخل بيت عزابة شفوت( الكيزان) .. لقاهم نايمين في الحوش وبعد شال ما شال خرج ووجد السراير فاضية ..عرف انو العناية ( العساكر) لبدو ليهو فقام صرخ وااااااي يا بوليييييييس( الامم المتحدة) …..
لا تفاوض مع قحط …
لن نقبل باي كلب من كلاب قحط يمسك وظيفة …عملاء …
عسكرياااااو
شكرا يارجل ياوطني والله نحنا ماعارف الوقعنا في القحاحيت ديل شنو.
من اين اتي هاؤلاء.
والله شر البلية مايضحك
كوز اسماعيل ملك التضليل
في حكومة الكيزان
الكوز الهارب انت زمانك فات وغنايك مات
لولا فشل قحت واستهتارها ووضعها يدها في يد العسكر لما خرجتم ايها الزواحف من جحوركم. لولا قحت الفاشلة لما كان أمثالك يا حسن طرحة ورصفائك من الفلول الهاربة خارج كوبر يتشدقون بهذه الاسطوانة المشروخة وزوال دولة الاسلام المزعومة . أنتم لا علاقة لكم بالاسلام أيها الزواحف.
قحت و ما ادراك ما قحت
كنا نتمنى ان تتعلم قحت الدرس و تستفيد من اخطاء الماضي ، و لكن ااااه وين يااااا االثورة اقوى و الردة مستحيييييلة ، لماذا لا يتعلم الساسة السودانييون من اخطاء زملائهم ، سواء ان كانو كيزان ام قحاطة ، لا احد يتعلم من اخطاء من سبقوه و يقعو في نفس الاخطاء بل و اخطاء اكبر.
في ايام عنفوان شباب لجنة ازالة التمكين و محاربة الفساد ، كنا نقول انه يجب ان لا يتم استخدام نفس اساليب الكيزان من تعالي و استخدام اساليب التنكيل بالاخر ، و لكن لم يتم السماع و تم استخدام اساليب التشهير من قبل اللجنة سيئة الذكر ، تم فصل الابرياء من وظائفهم، تم تشريد المئات من الاسر بل الالاف ، تم اعتقال المعارضين اعتقالات تعسفية ، و غيرها من اساليب التنكيل بالمعارضة و في النهاية ماذا جنو من ذلك تم التنكيل بهم و اعتقالهم و لم يجدو اي تعاطف ، اما كان من الاجدى التعلم من من سبقوهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!