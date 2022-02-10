أمين حسن: لقد سكتوا سكوت الحملان من قبل فليخرسوا الآن وإلى الأبد





#كفوا_أياديهم_عن_بلادنا

خيار الترويكا وفقوسها

أخبروني أن الترويكا الامريكية البريطانية والنرويجية أصدرت بيانا تحتج فيه على التحفظ على قيادات لجنة التمكين القحتية.

عجبا ظل سفراء هذه الدول ومبعوثوها ما يناهز الثلاثة أعوام يرون بأم أعينهم كيف كان يداس القانون تحت الأحذية القذرة وكيف يفصل ٱلاف المواطنين من وظائفهم لمجرد الرأي السياسي وكيف يعتقل العشرات بالسنين دون توجيه تهم إليهم وكيف تصادر الاملاك على الشبهة ولم تنبس الترويكا ببنت شفة ثم جاءت لتتحدث الآن عندما واجه محاسبيهم عاقبة تحديهم للقانون .

لقد سكتوا سكوت الحملان من قبل .فليخرسوا الآن وإلى الأبد…أماحكومتنا فلها ان تختار أن تكون حكومة جديرة بأن تحكم شعبا عزيزا كريما يأبى الضيم ويرفض التبعية ….أو فلتذهب إلى حيث ألقت الريح … وما ثمة حسير ولا نادم.

أمين حسن عمر