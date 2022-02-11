التأمين الصحي بالنيل الازرق يثمن دور الاعلام في رفع الوعي





ثمن الدكتور مهند عبدالله المدير التنفيذي للتأمين الصحي المكلف بإقليم النيل الأزرق الأدوار المتعاظمة للاجهزة الاعلامية بالإقليم ومساهماتهم المقدرة في رفع الوعي والتوعية التأمينية بجانب عكس وإبراز جهود الصندوق القومي للتامين الصحي وتسليط الضوء علي المشروعات التي يضطلع بها خاصة السعي الجاد لتوفير أفضل الخدمات الصحية وتوطين التخصصات النادرة .

وقال مهند لدي لقائه اليوم بمكتبه بالوفد الإعلامي ممثلا ( وكالة السودان للأنباء – قطاع الإذاعة – قطاع التلفزيون ) بمشاركة وحدة الإعلام والعلاقات العامة بالتأمين الصحي قال ان اللقاء بغرض تقديم الشكر والثناء للإذاعة والتلفزيون وسونا وتجديد الشراكة مع الاجهزة الاعلامية مبينا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح وتوسع في خدمات التأمين الصحي في كافة المجالات لافتا الى ان الاعلام يلعب أدوار كبيرة في تعزيز الوعي التأميني وإرساء قيم التكافل الإجتماعي.

من جانبهم أعرب ممثلو الأجهزة الإعلامية عن تقديرهم لمجهودات التأمين الصحي في سبيل توفير الخدمات الصحية والعلاجية واكدوا ان علاقة الأجهزة الإعلامية بالتأمين الصحي علاقة متينة امتدت لسنوات طوال وتعهدوا بالالتزام والمشاركة الفعالة في كافة البرامج والأنشطة التي ينفذها الصندوق والخدمات التي يقدمها لانسان النيل الازرق .

سونا