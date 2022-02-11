وكيل الثروة الحيوانية يجتمع بمديري إلادارات بالبحر الأحمر





اجتمع وكيل وزارة الثروة الحيوانية دكتور الأمير جعفر سعد ومديري الإدارات بالوزارة ومستشاري الوزير بمدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية البحر الأحمر المهندس محمد عبد الله الطاهر بحضور مديري إدارات الثروة الحيوانية بالولاية برئاسة حكومة الولاية.

وأكد الأمير جعفر على ضرورة دعم صغار المنتجين والاهتمام بهم في مجال صحة الحيوان وتحسين النسل والمراعي وتربية الدواجن بمشاركة المجتمعات بحيث تكون جزءا اصيل في الإنتاج لزيادته وذلك عبر القيام بحراك اقتصادي وتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أهمية الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب لتنمية وتطوير القطاع، مؤكدا دعم الوزارة لكل إحتياجات ومعينات القطاع بالولاية بما هو متاح.

وأوضح مستشاري الوزير د. محمد زكريا ود. الهادي عجب الدور إن زيارة الوفد الاتحادي للولاية بهدف الوقوف ميدانيا على واقع وتحديات الثروة الحيوانية بالولاية والسعي لإيجاد الحلول والخروج بنتائج جيدة.

وقال مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية مهندس محمد عبد الله الطاهر إن 60٪من سكان الولاية يعتمدون على قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وهي ولاية صادر،مشيرا إلى أنه عام 2021 بلغ عدد الماشية مليون و 462 ألف رأس ،لافتا إلى أن هناك تحديات تواجه القطاع آملا أن تجد الاهتمام، داعيا لضرورة التنسيق والمتابعة المشتركة بين الولاية والمركز.

ووعد مدير المعمل المركزي للبحوث البيطرية دكتور علي عبد الغني القدال بتوفير معينات المعمل لتؤدي دورها بصورة جيدة.

وأكد مدير ادارة مصائد البحرية أمين حسن عثمان أهمية قطاع الأسماك مشيرا إلى أهمية الاستثمار في القطاع والاستفادة من الحصة الدولية لأسماك التونة،وقال ينقصنا الدعم المادي واللوجستي بتوفير وسائل الحركة،منوها إلى أن ساحل البحر يمتد إلى أكثر من 830 كيلومتر على طول البحر الأحمر.

واستعرض مديرو إدارات الثروة الحيوانية بالولاية التحديات ومنها توفير وسائل النقل وقلة الكوادر وعدم وجود الكواشف السريعة لاختبارات الماشية واللحوم وقلة التدريب، تأهيل المراعي بنثر البذور وتسوير وحماية المراعي.

وزار وكيل الوزارة والوفد إدارات الثروة الحيوانية (المراعي والعلف، والمصائد البحرية، المعمل البيطري ووقف على الأوضاع وسير العمل بها.

سونا