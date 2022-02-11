٧٧٤٥٤٠ جرعة من لقاح فايزر من المعونة الامريكية





تستلمت وزارة الصحة (774,540) جرعة من لقاح فايزر من المعونة الأمريكية بمطار الخرطوم اليوم .

وقال وزير الصحة المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم أن هذه الجرعات تمثل إضافه للجرعات التي تم وصلت سابقا في إطار مكافحة فيروس كورونا، شاكرا الإدارة الأميركية والمعونة الأميركية على الدعم المتصل عبر آلية كوفاكس.

وقالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم لوسي تاملن، أن هذه الدفعة ترفع عدد جرعات لقاح فايزر المقدم للسودان إلى مليون وسبعمائة وأربعة وسبعين ألف ومائة وثلاثين جرعة منذ السادس من أكتوبر.، وإجمالي هذه اللقاحات تعتبر من أكبر التبرعات الممنوحة للسودان من دولة واحدة ، مشيرة إلى التزام الولايات المتحدة بالشراء والتبرع ب 1,1 مليار لقاح لأكثر من 110 دولة من بينها السودان .

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية العمل بجهد مع المعونة الأميركية والتعاون معها من أجل إيصال لقاحات كورونا والمساعدة في الإجراءات التي تمكن وزارة الصحة السودانية من إيصال هذه اللقاحات لكل ولايات السودان .

وحضر إجراءات الاستلام عدد من المسؤولين من السفارة الأميركية ، منظمة الصحة العالمية واليونسيف.

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