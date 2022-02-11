سياسية
موسى فكي في الخرطوم اليوم
كشف التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية عن تسلمه دعوة من الاتحاد الأفريقي للمشاركة في لقاء تفاكري حول الوضع السياسي الراهن في السودان خلال زيارة رئيس مفوضية الاتحاد ؛ موسى فكي للبلاد يومي ١١ و ١٢ من الشهر الجاري.
و ثمن التحالف الديمقراطي في بيان جهود الاتحاد الافريقي مضيفاً أنها الجهة المناط بها بالإضافة للأمم المتحدة تجسير الهوة بين الفرقاء السودانيين لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
و اكد التحالف مشاركته في اللقاء التفاكري للمساهمة برؤيته في ايجاد حلول لما تمر به البلاد من تدهور يعيق السلم الداخلي.
باج نيوز