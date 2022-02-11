وحدة الإنذار بالارصاد تتوقع انخفاض بدرجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية توالي درجات الحرارة العظمى انخفاضها بينما تحافظ الصغرى على قيمها مع نشاط الرياح المثيرة للغبار في معظم أنحاء البلاد.

وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا ويمتد إلى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد.

ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل من الفاشر وأبو نعامة والدمازين وزالنجي وستنشط حركة الرياح في كل من وادي حلفا وابوحمد وحلايب وشلاتين ودنقلا وكريمة وعطبرة وشندي والخرطوم وكسلا والدويم حلفا الجديدة والقضارف وسنار وود مدني والجنينة كوستي والأبيض وام البنين والضعين وبابنوسة وتتعرض كل من بورتسودان ونيالا ورشاد وكادوقلي لاتربة مثارة.

سونا