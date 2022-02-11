الفنان أسامة الشيخ : كنا محظوظين والجيل الحالي مظلوم





قال الفنان أسامة الشيخ إن المطربين الذين ظهروا خلال التسعينات هم الامتداد الحقيقي للفنانين الذين سبقوهم ،بعدها اختلت الساحة الفنية واختلت معايير القياس فيها لذلك ظهر ما يعرف بالغناء الهابط وتراجعت ذائقة الأجيال الحديثة لدرجة أنها لا تعرف فنانين كبار مثل عثمان حسين ووردي وسيد خليفة وعثمان الشفيع ،وقال أسامة الشيخ خلال استضافته في سهرة (ياغائب ) التي قدمتها قناة النيل الأزرق بأن هناك أصواتا شابة جميلة لكنها تقدم أغنيات ضعيفة لا ترقى وهناك فنانون مجتهدون لكنهم أوجدوا في ظروف صعبة ولم يجدوا من يأخذ بيدهم .

وأضاف أسامة الشيخ بأن زملاء جيله محمود عبدالعزيز ووليد زاكي الدين وعصام محمد نور وخالد الصحافة وهشام درماس وفرفور ونادر خضر وغيرهم من المبدعين كانوا محظوظين لأنهم استفادوا من وجود الفنانين الكبار حيث كانت العلاقة مبنية على الاحترام وتقديم النصح والتأثر بمن سبقونا ،وحول علاقته بالأستاذ الراحل عبدالكريم الكابلي قال بأنها تعمقت كثيرا خلال تواجدهما معا بأمريكا حيث كان يحرص علي زيارة الكابلي والجلوس معه ساعات طوال وتعلم منه الكثير .

وقدم اسامة الشيخ خلال السهرة مجموعة من أغنياته الجديدة بمصاحبة فرقته الموسيقية بعد طول غياب بسبب الهجرة لأمريكا ،وقال بأنه كان ينوي إقامة حفلات جماهيرية بالخرطوم إلا أن الظروف العامة لم تكن مؤاتية راجيا أن ينصلح حال السودان وينعم بالأستقرار والنماء .

السهرة من إعداد ابوهريرة الفاضل وتقديم مودة حسن واخراج ايمن بخيت .

السوداني