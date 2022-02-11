وكيلة العدل تلقى كلمة(مسجلة)أمام جلسةمجلس حقوق الإنسان بجنيف





ألقت مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيلة وزارة العدل المكلفة اليوم كلمة (مسجلة) عبر الإنترنت أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وشكرت هويدا وفود الدول التي شاركت في استعراض تقرير السودان الثالث أمام الاستعراض الدوري الشامل في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، و الذي سلط الضوء على التقدم الذي أحرزه السودان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وما يواجهها من تحديات في سبيل الوفاء بالتزاماتها.

وأعربت عن تقديرها لكل المداخلات والتوصيات ” البناءة ” التي قدمت خلال الجلسة، مضيفة أنهم سيعكفون على دراستها ومراجعتها مع الهيئات والمؤسسات المعنية بدقة و حرصا على اتخاذ القرار بشأنها في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

ووصفت مولانا هويدا آلية الاستعراض الشامل بأنها آلية ذات خصوصية لأنها توفر منصة للنقاش البناء، القائم على المساواة بين جميع الدول، مؤكدة قناعتها بأن التوصيات المقدمة ستعين على صياغة البرامج المستقبلية الهادفة إلى تعزيزحقوق الانسان فى السودان معربة عن رغبتها فى تعاون مثمر ومساعدة فنية من المجتمع الدولي لتنفيذ التوصيات، في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.

و ثمنت وكيلة وزارة العدل المكلفة دور رئيس الجلسة على الجهد المبذول لعقدها رغم التحديات التي أحاطت بها، كما شكرت دول الترويكا على الجهود التي بذلتها لإعداد التقرير، معربة عن امتنانها للأمانة العامة لمجموعة عمل الاستعراض والأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان والمترجمين الفوريين وكافة العاملين على الجهود المتواصلة التي يقومون بها .

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