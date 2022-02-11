شاهد بالفيديو .. ردة فعل محاسب سوداني في محطة وقود عندما حاول سائق الهرب دون دفع النقود





أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة موجودة في محطة وقود حيث أظهر المقطع سرعة بديهة محاسب سوداني الجنسية وذلك عندما حاول أحد الأشخاص الهروب من دفع حساب ملء سيارته بالوقود.



وطلب عامل المحطة الحساب من سائق السيارة الهايلوكس، لكن السائق هرب بالسيارة مسرعاً من دون أن يدفع النقود، وقام السوداني بالقفز سريعاً إلى صندوق السيارة، ليضمن وجوده مع السائق مهما كان.

ولاقى المقطع اهتماماً من برنامج (فوق السلطة) بقناة الجزيرة، ضُرب به المثل في كرامة السودانيين وشجاعتهم، و ورد بالتقرير (لاتجرح سودانياً فهو يجوع دون كرامته، ولاتظلم أهل السودان فإنهم قضاة العرب إن لم يقاضوك اليوم، فبعد حين).

متابعات: (كوش نيوز)