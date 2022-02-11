الترويكا ..عراب قحت





الترويكا كلمة روسية وتعني الثلاثي .ودول الترويكا مصطلح سياسي يشير إلى اجتماع ثلاث دول على رأي سياسي واحد تجاه قضية معينّة، وأشهر الترويكات الدولية هي دول الترويكا الأوروبية: “بريطانيا وفرنسا وألمانيا”، حيث كان لها اتجاهًا سياسيًا واحدًا تجاه قضية الملف النووي الإيراني، أو دول الترويكا: الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تجاه جمهورية السودان فهي حالة مضاغطة لأملاء الرأي السياسي

وفي هذا السياق هو ثلاثي دبلوماسي يتكون من ثلاثة دول تقول انها معنية بأمر سلام السودان واستقراره وهذه الدول هي الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والنرويج دخلت المشهد السوداني تحت دعوى صداقة السودان لتمويل عملية سلام الإيقاد وكانت صديقة لأحد الطرفين دون الآخر فهم لا يصادقون الا من يسلك دربهم ويحذوهم ليضمنوا في الصف ولكن في مؤخرة الصف دائما .

وقد علقت هذه الدول في السودان منذ ان كانت شهودا على سلام الجنوب، ثم أعطت من بعد لنفسها الحق ان تصدر بيانا حول ما دق وما جل من شؤؤن السودان، ولطالما اصدرت بيانات عن حالة حقوق الانسان ،أو تجديد وقف اطلاق النار أو اعتقال أو محاكمة ناشط. وبلغت بهم الاستهانة أن كانوا من أهل( الصبة ) ومن يومفي ىالاعتصام ضد الحكومة التي جاءو يمثلون حكوماتهم لديها ومن يومذاك تحولت الترويكا الى عراب قحت.

ثم فجأة بعد ان إزيحت حكومة الانقاذ التي كان سفراء الترويكا من أهل (الصبة) في ميدان اعتصام ضدها، اختفت بيانات الترويكا فلا تظهر الا لنجدة محاسبيها القحتيين عندما كانوا في الحكومة وعندما تحولوا لمعارضة شارع فصارت الترويكا القاطرة الدبلوماسية التي تجر الموقف الدبلوماسي الأوربي وفي أغلب الأحيان الدبولماسي العربي ليكون ظهيرا دبلوماسيا لقحت

فقحت على رأسها حمدوك هي الأداة التي ظلت امريكا وبريطانيا تنفق عليها الاموال وتعد لها البرامج التدريبية داخل وخارج السودان لتضطلع بالدور الوظيفي اامنشود في إحداث النغيير السياسي في السودان من دولة منعزلة ومعزولة عن حالة التبعية للمحور الاطلسي إلى دولة أسيرة تابعة لذلكم المحور واتباعه بالمنطقة ومن دولة تهتدي بالاسلام الى دولة تقود الخروج على هواديه وقيمه وأخلاقه.هذه هي طبيعة العلاقة يا سادة ويا سيدات…

فلا عجب ان تهب الترويكا لنجدة لجنة قراقوش التي ماكانت الا واحدةمن أدوات كثيرة لتأسيس سودان جديد على النحو الذي يلائم الترويكا. .

فإن فهمتم فليلزم كل شخص الموقف الذي يليق به….فالطيور على ما يشاكلها تقع .

أمين حسن عمر