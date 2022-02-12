مقاومة جامعة السودان تستنكر اعتقال الطلاب





استنكرت لجنة مقاومة جامعة السودان – الجنوبي الاعتقال التعسفي الذي تعرض له طلاب المجمع الشمالي، وقالت في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، اعتقلت السلطات الطالب امير محمد “المستوى الاول هندسة بلاستيك” الذي اتم يومه الـ 21 بسجن سوبا والطالبة امنة عوض “المستوى الثاني هندسة جلود” والتي اتمت يومها الخامس بسجن النساء، دون توجيه اي تهمة لهما، أو حتى السماح بزيارتهم في انتهاك صارخ لحقوق الانسان الاساسية في الحرية والتقاضي.

وأعلنت لجنة مقاومة جامعة السودان تضامنها الكامل مع طلاب الجامعة وكافة المعتقلين تعسفياً، ودعت الطالبات والطلاب كافة إعلان تضامنهم مع زملائهم المعتقلين،، وحملت اللجنة السلطة الانقلابية بصورة مباشرة مسؤولية سلامتهم الجسدية والنفسية، واكدت على أنه تحصلوا على معلومات عن تعرض معظم المعتقلين للتعذيب داخل السجون.

رالخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة