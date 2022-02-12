العدل: السودان يتطلع للتعاون المثمر مع المجتمع الدولي





اختتمت الدورة (40) لمجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل.

وتقدّمت وكيلة وزارة العدل المكلف هويدا علي عوض الكريم بالإنابة عن السودان، بالشكر للوفود التي شاركت في استعراض تقرير السودان الثالث أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في الدورة الأربعين والذي سلط الضوء على التقدّم الذي أحرزه السودان منذ الاستعراض السابق لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتحديات التي تواجهه في سبيل الوفاء بإلتزاماته.

وقالت هويدا لدي مخاطبتها ختام الدورة (40) لمجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل “سنعكف على دراسة كل المداخلات والتوصيات البناءة التي قُدِّمت خلال الجلسة الأولى من الدول المشاركة ومراجعتها مع الهيئات والمؤسسات المعنية بدقة لنبدي القرار بشأنها في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن آلية الاستعراض الدوري الشامل من الآليات ذات الخصوصية لأنها توفر منصة للنقاش البناء القائم على المساواة بين جميع الدول.

وأضافت “نحن على قناعه بأن التوصيات التي قُدِّمت خلال الجلسة ستكون خير موجه ومعين من أجل صياغة برامجنا المستقبلية الهادفة لتعزيز حقوق الإنسان في السودان”.

وقالت إن السودان يتطلع إلى التعاون المثمر والمساعدة الفنية مع المجتمع الدولي لتنفيذ التوصيات خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي أملتها جائحـة (كـورونا) وتداعياتها على البلاد والمنطقة بأسرها.

وشكرت هويدا مجلس حقوق الإنسان على ما بذله من جهد لعقد جلسة استعراض تقرير السودان بالرغم من التحديات التي أحاطت بها ولدول (الترويكا) على المجهود الكبير الذي بذلوه في إعداد التقرير.

صحيفة الصيحة