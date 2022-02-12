آلاف الأطنان من القمح والوقود والبضائع تصل موانئ السودان





توقعت السلطات المختصة، وصول عدة سفن إلى الموانئ السودانية حتى يوم 17 فبراير الحالي، منها (4) سفن وارد تحمل “قمح، أرز، عدس، بضائع عامة وحاويات” بطن إجمالي (76.960) طن.

وبحسب النشرة الخاصة بحركة السفن والبضائع بالموانئ السودانية لليوم الجمعة، ستصل كذلك (2) سفينة صادر أمباز، صمغ عربي بطن إجمالي (26403) طن، و(1) ناقل الصب السائل التانكر يحمل (43.996) طن من الفيرنس (FUEL OIL).

وطبقاً للنشرة يشهد الميناء الشمالي حركة نشطة في تناول البضائع الواردة والصادرة بصورة منتظمة، وتوجد (6) سفن جارية في تفريغ حمولتها من السكر بطن إجمالي (164.711) طن، و(2) سفينه جاريه في تفريغ حمولتها من الأرز والعدس بطن إجمالي (16.000) طن، بجانب (1) سفينة صب جاف جارية في تفريغ حمولتها من القمح (68.000) طن.

وفي منطقة المخطاف الخارجي للميناء هناك في إنتظار الجاهزية وإجراءات التخليص للتراكي (2) سفينة تحمل سكر بطن إجمالي (37.888) طن، (1) سفينة تحمل قمح (54.975) طن، (1) سفينة تحمل خام كلنكر (CLINKER)- (27.200) طن، و(6) ناقل الصب السائل التانكر على متنها جازولين (GASOIL) بطن إجمالي (196.531).

صحيفة الصيحة