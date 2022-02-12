نقابة المواصلات: حساب التعرفة بالكيلومتر (مضحك ومستحيل)





وصف الأمين العام الأسبق للنقابة العامة للمواصلات يوسف جماع، اتجاه حكومة ولاية الخرطوم لحساب تعرفة المواصلات بالكيلو مترات بأنه أمر يدعو للضحك واعتبره من باب المستحيلات.

وقال جماع في تصريح لـ(اليوم التالي) أمس: (طالما أن الوقود محرر فإن تعرفة المواصلات محررة منذ سنوات)، وأضاف: (إذا كانت الدولة تحترم موظفيها وعمالها فمن باب أولى أن تلتقط القفاز وتؤسس شركات نقل عام على غرار كل من إثيوبيا وإريتريا).

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي