السفير الإثيوبي : حل ودي وعودة لاتفاقيات (الحدود)





أبدت إثيوبيا، استعدادها، للتوسط بين الأطراف السودانية لتقريب وجهات النظر لحل الأزمة السياسية. وأعلن السفير الإثيوبي في الخرطوم، بيطال أمور، استعداد بلاده للعب دور إيجابي لحل الأزمة السودانية، وقال: إثيوبيا لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول ولا تدعم طرفاً ضد الآخر. وأعرب بيطال في حوار مع (الحراك) ـ ينشر بالداخل، عن أمله جلوس الأطراف السودانية مع بعضهم البعض لحل الأزمة.

وفي سياق منفصل كشف السفير بيطال عن جهود لحل قضية الحدود ودياً، وأشار إلى لقائه مع وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، نهاية الأسبوع المنصرم، وأكد أن اللقاء أمن على ضرورة التفاوض لأجل إيجاد حل ودي لقضية الحدود بين البلدين.

الخرطوم ـ إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي