البرهان يؤكد خروج الجيش من الاطر السياسية حال تم توافق وطني





قال الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ان الجيش سيخرج من كافة الاطر السياسية اذا ما تم توافق وطني عبر الانتخابات .

وأكد البرهان في حوار مطول اجراه معه تلفزيون السودان مساء السبت “انه لا يريد ان يحكم ولا يريد للجيش ان يحكم مشيرا الى ان السودان منذ الاستقلال ظل يدور في حلقة حكم مفرغة بين المدنيين والجيش “.

واشار الى ان الوثيقة الدستورية يشوبها قصور اساسي لانها وقعت بين طرفين هما المجلس العسكري والحرية والتغيير وعزل بقية مكونات الشعب السوداني عن المشاركة فكان لابد من تصحيح المسار وهذا ما أدى لاحداث ما تم في الـ25 من اكتوبر الماضي .

وشدد البرهان على ان الفترة الانتقالية لا زال يمكنها ان تسع اجراء حوارات لكافة المكونات السياسية وان يتم التوافق بين الجميع.

وعبر عن عدم انزعاجه للتظاهرات التي تخرج والتي تنادي بعودة الجيش للثكنات مشددا على ان ذلك لن يحدث ما لم يتم توافق وايجاد شرعية عبر الانتخابات .

الخرطوم 12-2-2022 (سونا)