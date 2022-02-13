مقيم سوداني يذبح اثنين من أبناء عمومته بالسعودية بسبب مبلغ مالي





اقدم مقيم من الجنسية السودانية، على ذبح اثنين من أبناء عمومته اول أمس (الجمعة)، في محافظة العلا، فيما نجا شقيقهما الأكبر من ذات المصير.

وذكرت مصادر سودانية، أن المقيم قام بذبح الشقيقين بسبب خلاف وقع بينهم على مبالغ مالية ادعى القاتل أن أقاربه تسلفوها منه ولم يعيدوها إليه.

وأضافت أن القاتل أشار إلى أنه ظل يطالب الأشقاء بإعادة المبلغ له غير أنهم لم ينفذوا طلبه، وهو ما دفعه لارتكاب جريمته التي حدثت بمقر إقامتهم.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل جثماني المتوفيين إلى المستشفى، فيما تم القبض على القاتل وتوقيفه، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتم تشييع جثماني المتوفيين ودفنهما غدا الإثنين.

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