التربية تُشدد على الالتزام بقرار استثناء الفصول النهائية من العطلة





شددت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم على ضرورة الالتزام بقرار الوزارة القاضي باستثناء الفصول النهائية في المراحل الثلاث من تمديد العطلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة إبراهيم عمر بحسب (باج نيوز) أن القرار يشمل جميع أنواع التعليم حكومي، خاص وأجنبي، مرجعاً عدم الالتزام من بعض التلاميذ والمدارس إلى أن القرار صدر متأخراً.

وتوقع أن تلتزم جميع المدارس ابتداءً من اليوم الأحد مضيفاً أن قرار عطلة كورونا له علاقة بوزارة الصحة مشيراً إلى أن وزارته كانت ملتزمة بعطلة أسبوع لكل الطلاب لو لا الظروف الصحية.

صحيفة اليوم التالي