الثروة الحيوانية توقع مذكرة لتصدير اللحوم إلى أوروبا





وقعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر مذكرة تفاهم مع شركة (ربكس ميت) الفرنسية لتسويق منتجات الثروة الحيوانية إلى أوروبا والاستفادة من سلاسل القيمة المضافة إضافة إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية.

ووقع عن الوزارة وكيل الوزارة د. الأمير جعفر وعن الشركة بينوا دن أرود مدير الشركة بحضور وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي ووالي ولاية البحر الأحمر المكلف بالإنابة الأستاذ مجدي إبراهيم والمسؤولين بحكومة الولاية.

وقال وزير الثروة الحيوانية في تصريح صحفي إنه خلال شهرين من الآن سنصدر لحوماً إلى ألمانيا وسيتم فتح أسواق جديدة في أوربا والاستفادة من منتجات الثروة الحيوانية.

من جهته قال مدير الشركة الفرنسية: (نود أن نستثمر في قطاع الثروة الحيوانية وخاصة اللحوم التي تزيد من القيمة المضافة وتسويقها إلى دول أوروبا، في حدود مليون طن إضافة إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وسنعمل بشكل منتظم ومستمر).

وأوضح مستشار وزير الثروة الحيوانية د. محمد زكريا أن الأسواق الجديدة تعزز من صادر المواشي الحية، وأكد حرص الوزارة على تطوير المسالخ والمحاجر وتطبيق الاشتراطات واللوائح الصحية حسب طلب الدول المختلفة، وفال إن الوزارة تشجع الاستثمار من أجل تنمية وتطوير القطاع الذي يبلغ حوالي 120 مليون رأس.

ودعا د. محمد زكريا الوفد للاستثمار في قطاع الأسماك والاستفادة منه منوهاً إلى أن السودان يوجد به ساحل بحري يبلغ طوله 750 كيلو متر.

وتضمنت بنود مذكرة التفاهم التعاون التقني وتبادل الخبرات في مجال تسويق الماشية الحية واللحوم، وإنشاء مسالخ، ومراقبة جودة اللحوم والتحسين الوراثي، وإجراءات الحجر الصحي.

كما تضمنت الاتفاقية الالتزام بالصحة البيطرية وفقاً للمعايير الدولية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال تسويق الثروة الحيوانية في إطار الشراكة بين الوزاة والشركة واشتملت على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة.

صحيفة اليوم التالي