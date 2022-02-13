عقب حادثة داخلية حجار .. وقفة احتجاجية ضد التحرش





ترتب مجموعات من نشطاء المجتمع لإقامة وقفة احتجاجية ضد ظاهرة الاغتصاب والتحرش التي انتشرت مؤخرًا وذلك بهدف وضع حد للظاهرة الدخيلة ومطالبة السلطات المختصة بسن قوانين رادعة لمعاقبة المجرمين وذلك في أعقاب حادثة الأغتصاب التي تعرضت لها إحدى الطالبات بداخلية حجار الجامعية بأمدرمان نهاية يناير الماضي التي أثارت ردود فعل واسعة وكانت سببًا في إظهار حوادث مشابهة للعلن بعد أن تم التستر عليها لأسباب مختلفة منها محاولات ضعاف النفوس استغلال الظروف الأقتصادية للطالبات بالداخليات والتي كان على رأسها حوادث مدير المصرف المعروف ببحري الذي اكتشف أنه دائم الترصد بالطالبات وتم فضحه بواسطتهن بعد كمين ناجح .

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني