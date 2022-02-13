إجازة نتيجة تنظيم مهنة القانون (المعادلة) بنسبة نجاح 62%





أجاز مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) في اجتماعه برئاسة وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو، أمس، نتيجة امتحان تنظيم مهنة القانون (ملاحق) دورة سبتمبر ٢٠٢١م

وأوضح سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون عثمان سراج النور في تصريح صحفي أن عدد الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الملاحق في هذه الدورة بلغ ٣١١٥ طالبًا نجح منهم ١٩٣٣ بنسبة نجاح بلغت ٦٢.٥٪

وأفاد سكرتير مهنة تنظيم القانون بأن النتيجة ستنشر في موقع الوزارة وموقع مجلس تنظيم مهنة القانون وسيتم تسليم الشهادات ابتداءً من الأسبوع المقبل.

صحيفة السوداني