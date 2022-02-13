جرائم وحوادث

السُّلطات السودانية تُلقي القبض على محمد الفكي سليمان

2022/02/13
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محمد الفكي

عاجل: السُّلطات تُلقي القبض على رئيس لجنة إزالة التمكين بالإنابة، عضو المجلس السيادي السابق محمد الفكي سليمان، وعضو إزالة التمكين عوض كرنديس.

السوداني

2022/02/13
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تعليق واحد

  1. انهم يعلمون جيدا المظالم التي مارسوها ولا تخفي علي احد ويعرفون جيدا عدم قانونية المصادرة الا باحكام قضاء لكنها لعنة السباسة التي تعمي البصيرة

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