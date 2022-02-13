سودانية تحتفل بطلاقها في معدية بشارع النيل





في ظاهرة غريبة إحتفلت سيدة في عقدها الثالث بطلاقها من زوجها .وقد نظمت السيدة حفلا نهاريا في احدى المعديات بشارع النيل بالخرطوم ودعت بموجبه صديقاتها ومعارفها اللاتي شاركنها الاحتفاء بمراسم الطلاق.

وكشفت السيدة في حديث خاص لها مع (الإخباري) أنها سعت منذ سنوات للحصول على ورقة الطلاق بعد أن شعرت بفشل زواجها .مستدركة ان طليقها ظل يماطلها لسنوات ماجعلها تلجأ للمحكمة .وأضافت أن هذا الحفل الذي نظمته يؤكد مدى سعادتها باستلام ورقة طلاقها.

الخرطوم.. هادية قاسم

الإخباري