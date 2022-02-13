لجان مقاومة ولاية الخرطوم تعلن مواكب 14 فبراير بعيدا عن القصر الجمهوري





تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم

مسارات مليونية 14 فبراير

سألوني من أحب؟

قلت الوطن .

قالوا ثم من؟

قلت الوطن .

قالوا ثم من؟

قلت الوطن ثم الوطن ثم الوطن .

بيان

تحية حب ونضال للشعب السوداني العظيم، الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن الأعزاء، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، كامل التضامن مع ذوي الإعاقات الدائمة والمؤقتة والجزئية فداء الوطن، العودة الآمنة للمفقودين، وكامل الحرية للمعتقلين من الثوار والثائرات .

لكم باقات ورد وتحايا حب مقلدة بدعائنا وتلاواتنا لذكره الحكيم إهداء لأرواح شهداءنا وإخواننا الأبرار علها تربط على قلوب آباء وأمهات وإخوان وأصدقاء الشهداء .

رسائل إمتنان نبثها عبر حراكنا السلمي تمتد شكرًا وعرفانًا لجيشنا الأبيض، محامو الطوارئ، جنود الخفاء، وشرفاء الوطن، لإسنادنا في تعبيد طريق الثورة نحو البناء والتعمير على أساس متين من التكافل والتلاحم الوطني الفريد .

إنه وفي يوم الإثنين الرابع عشر من شهر فبراير، سنخرج نحن جموع الشعب السوداني حباً للوطن في يوم الحب مقدمين كل ما هو غالٍ ونفيس فداءً لبناء وطن يشبه أحلامنا، وطن فاضت من أجله آلاف الأرواح ومازالت البقية تناضل من أجل أطفال صغار يستحقون وطن أفضل مما هو عليه وطننا الآن، ذلك الذي نرومه سودان ( الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية والمدنية الخالصة ) الذي أحترقت من أجله الأحشاء وجفت الدموع العيون في مآقيها وتفطرت القلوب ألماً .

إن #مليونية14فبراير لن تكون سدرة منتهانا، ولا هي أولى توثيقات حبنا للبلاد، لكن سيتجلى فيها أسمى معاني المحبة، الود، البسالة، الصمود والغضب مجتمعين في ملحمة ثورية سلمية مستمرة حتى إسقاط هذا الإنقلاب المشؤوم ومحاسبة القائمين عليه والداعمين له .

و عليه ستكون نقاط تجمع مدن و أحياء الخرطوم كالآتي :-

⭕ نقاط تجمع مدينة الخرطوم :

📍 محطة الروسي ( سراج سابقاً ) .

⏰ 12 ظهراً .

📍شارع الشهيد عبدالعظيم ( الأربعين سابقاً ) :

⏰ 12 ظهراً .

⭕ نقاط تجمع مدينة بحري :-

📍 لفة جنوب .

⏰ 11 صباحاً .

📍 المؤسسة .

⏰ 12 ظهراً .

⭕ نقاط تجمع مدينة الحاج يوسف :-

📍 المؤسسة .

⏰ 11 ظهراً .

⭕ نقاط تجمع مدينة شرق النيل :-

📍 المؤسسة .

⏰ 11 ظهراً .

⭕ نقاط تجمع مدينة أمدرمان :-

📌 أحياء أمبدة :

📍 منزل الشهيد عبدالعظيم + كبري ود البشير .

🔗 تتوجه المواكب شرقاً نحو شارع العرضة=> جنوباً غرب مدرسة عثمان بن عفان => شرقاً إلى شارع الشهيد عبدالعظيم .

⏰ 10 صباحاً

📌 أحياء كرري :

📍المهداوي .

🔗 تتوجه المواكب إلى الشهداء بعدها بنصف ساعة عبر شارع الموردة => البرلمان .

⏰ 11 صباحاً .

📌 أحياء أمدرمان جنوب :

📍محطة الروسي .

🔗 تتجه المواكب غرباً مروراً بالبرتقالة => شمالاً => شرقاً وصولاً إلى فال القمر في بانت غرب => شرقاً نحو شارع الشهيد عبدالعظيم .

⏰ 11:30 صباحاً .

📌 أحياء الأربعين و الفيل :

📍شارع الشهيد عبدالعظيم .

🔗 تلتحم مواكب بانت و حي الضباط و أبو كدوك بالعباسية => جنوباً إلى صينية التجاني الماحي للإلتحام بمواكب أمبدات و دار السلام و أمبدة القديمة .

⏰ 12 ظهراً .

📌 أحياء أمدرمان القديمة :

📍 أستوب مكي .

🔗 تتجه المواكب عبر سوق أمدرمان => تلتقي المواكب في كبري خور أبو عنجة => تتجه جنوباً حتى شارع الشهيد عبدالعظيم .

⏰ 11 ظهراً .

موجهات عامة للثوار:

1/ عند الرجوع للخرطوم الرجاء الحرص على العودة في جماعات مع بعضها البعض وعدم الرجوع في شكل أفراد تجنبا للإعتقالات و الرصد .

2/ ضرورة التتريس من كل الثوار بالإضافة للتروس الرئيسية للمناطق الخطرة حسب توجيهات لجان أمدرمان الميدانية .

3/ رصد المندسين و تصويرهم وإبلاغ اللجنة الميدانية بذلك .

4/ عدم الإشتباك مع القوات النظامية و في حالة استخدام الرصاص الحي الإنسحاب مباشرة من منطقة الرصاص و استخدام الساتر .

5/ سير الموكب خلف اللافتات و ترجع المواكب بنفس مسارات الذهاب .

6/السلمية السلمية هي شعارنا الأساسي .

دمتم ودام حب الوطن خالداً مخلداً …

١٣ فبراير ٢٠٢٢

#الحرية_حق

#مليونية14فبراير

#مليونية_حب_السودان

#لا_للإعتقال_التعسفي

#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية