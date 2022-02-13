شاهد بالفيديو.. معجبون يهدون المُطربة السودانية “إيمان الشريف” هدية قيّمة تقدر بـ10 ألف دولار





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، حوى لحظات تكريم المُطربة السودانية المعروفة “إيمان الشريف”، من قبل بعض مُعجبي الفنانة، بطقم ذهب، قالوا إنها “هدية بسيطة، تستاهل كيلو ذهب.



وأظهر المقطع إهداؤها طقم كامل من الذهب الخالص، بقيمة 10 ألف دولار، ما يعادل نحو 5 مليار جنيه سوداني، وفق ما أفادت صفحات فنية مهتمة بأخبار المشاهير على وسائل التواصل.

وعُرفت المُطربة الشريف بأدئها الرائع لأغاني الحماسة السودانية، منها سودانية سُود، ودار جعل، وغيرها من الأغاني التي جذبت أعداد كبيرة من المُعجبين.

الخرطوم: (كوش نيوز)