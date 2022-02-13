شاهد بالصورة.. المؤثر الاجتماعي ولاعب فريق قصار القامة السوداني “حته” يعيش أجواء عيد الحب بجمهورية مصر





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للمؤثر الاجتماعي ولاعب فريق قصار القامة السوداني عبدالهادي محجوب الشهير بـ”حته”، خلال رحلة ترفيهية بشرم الشيخ، والتي تتزامن مع أعياد الحُب.

ويشارك فريق قصار القامة السوداني، في المهرجان العالمي لقصار القامة المقام بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة عدد من الدول العربية في اول تجمع رياضي عربي لقصار القامة.

يذكر ان فريق قصار القامة السوداني لكرة القدم قد تم تاسيسه في العام 2019 على يد الاعلامي محمد الخير ونجم التيك توك عبدالهادي محجوب حتة.

الخرطوم: (كوش نيوز)