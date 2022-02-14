وزارة الخارجية تؤكد التزام السودان بتعديل التشريعات المقيدة للحريات





أكد وزير الخارجية المكلف، د. علي الصادق، التزام السودان بتعزيز وتطوير حقوق الإنسان وحمايتها خاصة في الفترة الانتقالية، وتنفيذ كل النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية مع الالتزام بإصدار بعض التعديلات والتشريعات المقيدة للحريات.

وقال الوزير، لدى مخاطبته الورشة التدريبية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان التي نظمتها المفوضية القومية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالخرطوم أمس، قال إن السودان ملتزم بالحفاظ على حقوق الإنسان، مستدلاً بذلك بما جاء في تقريره الثالث الذي قدمه في الأيام الماضية للمنظمة العالمية لحقوق الإنسان، الذي تتضمن إصدار وتعديل بعض التشريعات لتطوير منظمة حقوق الإنسان بالسودان وإلغاء التشريعات المقيدة للحريات .

صحيفة السوداني